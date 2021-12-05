عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"بريد الاسلام" أبرزها.. ملامح إذاعية ارتبطت بأيام الدراسة.. نوستالجيا

صدى البلد

 خرجت أصوت لا تنسى من ذلك الراديو الصغير الذى أستقر فى جميع المنازل المصرية، وتركت فينا ذكريات لم ننسي يوما فيها حتي كلمة “ تدق الساعة السابعة صباحاً " وارتبط بعض البرامج الاذاعية ارتباطاً وثيقا بأيام الدراسة.

 

كان برنامج بريد الاسلام  هو البرنامج الرسمي بكل المنازل المصرية  ، على أثير إذاعة القرآن الكريم وينطلق معها صوت المذيع "عزت حرج" ليقول "بريد الإسلام..برنامج يومى يعده ويقدمه عزت حرج"، لتنبه الطلاب بأن الاستعداد للذهاب إلى المدرسة يقترب على الانتهاء.

وكانت كوكب الشرق بصوتها المميز وتقول "ياصباح الخير ياللى معانا"،  على إذاعة الشرق الأوسط لتشعل فى عقولنا وقلوبنا حالة من النشاط والإشراق على يوم جديد، وغالباً ما يسمع الطلاب هذه الأغنية وهم على وشك مغادرة المنزل للذهاب إلى المدرسة.

 

كان طابور المدرسة محببا  لجميع الطلاب ، خاصة فقرة تحية العلم. كان طابور الصباح يمثل الوجبة الأولي لليوم الدراسي تملأ اليوم  بالحماس والأمل والتفاؤل والالتزام. كان عبارة عن وجبة اخبارية وفنية وثقافية وعلمية كان فيها العزف علي القانون، والقاء نشيد الصباح، والقاء نشرة الأخبار، لم أنسي يوما فقرة هل تعلم  ثم طابور الانصراف. كنّا نقف في الطابور أطفال بريئة وأمامنا المدرسين العظماء، نبدوا أبرياء بزي بسيط جدا ولكن بداخلنا ثورة كامنة للإقبال علي التعلم يخرجه في وقته من يخرجه أثناء الْيَوْمَ الدراسي أو في الأيام التالية. و

 

كما كانت تحرص المدرسة  علي أدارة  مسابقات بيننا ومدارس أخري سواء في حرم مدرستنا أو حرم المدارس الأخرى  وكانت هذه المسابقات تمتل لنا مناسبات رائعة للتعرف علي طلاب آخرين بثقافة ورؤية مختلفة  وبالفعل كنّا نسعد جدا بهم ونتعلم منهم حتي لو فزنا في المسابقة.
 

ترشيحاتنا

رئيس شركة غاز المنوفية: إصلاح عطل تسريب الغاز في الباجور خلال ساعات..شاهد

رئيس إيران: وقعنا اتفاقيات بأرقام ضخمة مع دول المنطقة ولم نعلن عنها

بذقن وشعر أبيض.. حسن أبو الروس يتحايل على قرار النقابة بختام القاهرة السينمائي..شاهد

بعد تعليقات مناهضة للإسلام بالكونجرس.. إلهان عمر: بيلوسي ستتخذ إجراءا حاسما

بفستان أنيق.. أروى جودة تخطف الأنظار بانوثتها في مهرجان القاهرة السينمائي

عقب تبادل إطلاق النيران.. مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 2 في أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

ايقافات وغرامات بالجملة..قرارات عاجلة من لجنة المسابقات بالقسم الثاني.. تعرف عليها

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

الموسيقيين تحفظ التحقيق مع عمر كمال بشرط عدم المزاح على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

نجوم في حضرة الرئيس وذوي الهمم.. الظهور الثاني لـ إيمان الحصري.. السيسي يواسي دنيا سمير غانم ويشكرها.. كوميديا أشرف عبد الباقي ومصطفى شعبان تزين الاحتفالية.. وظهور خاص لـ عمر خيرت

5 ساعات من الحب المتبادل.. ذوو الهمم في كفالة الرئيس الإنسان.. ضحك ولعب وجد وحب وأمنيات تتحقق باحتفالية قادرون باختلاف.. والسيسي للأطفال: بحبكم كلكم

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

فيديو

مشاهد إنسانية.. ماذا قال الرئيس لأصحاب الهمم في احتفالية قادرون باختلاف؟

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

الطفل الباكي.. محمود قطع قلوب المصريين وأمه: ارموه في الشارع.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ