"بريد الاسلام" أبرزها.. ملامح إذاعية ارتبطت بأيام الدراسة.. نوستالجيا

خرجت أصوت لا تنسى من ذلك الراديو الصغير الذى أستقر فى جميع المنازل المصرية، وتركت فينا ذكريات لم ننسي يوما فيها حتي كلمة “ تدق الساعة السابعة صباحاً " وارتبط بعض البرامج الاذاعية ارتباطاً وثيقا بأيام الدراسة.

كان برنامج بريد الاسلام هو البرنامج الرسمي بكل المنازل المصرية ، على أثير إذاعة القرآن الكريم وينطلق معها صوت المذيع "عزت حرج" ليقول "بريد الإسلام..برنامج يومى يعده ويقدمه عزت حرج"، لتنبه الطلاب بأن الاستعداد للذهاب إلى المدرسة يقترب على الانتهاء.

وكانت كوكب الشرق بصوتها المميز وتقول "ياصباح الخير ياللى معانا"، على إذاعة الشرق الأوسط لتشعل فى عقولنا وقلوبنا حالة من النشاط والإشراق على يوم جديد، وغالباً ما يسمع الطلاب هذه الأغنية وهم على وشك مغادرة المنزل للذهاب إلى المدرسة.

كان طابور المدرسة محببا لجميع الطلاب ، خاصة فقرة تحية العلم. كان طابور الصباح يمثل الوجبة الأولي لليوم الدراسي تملأ اليوم بالحماس والأمل والتفاؤل والالتزام. كان عبارة عن وجبة اخبارية وفنية وثقافية وعلمية كان فيها العزف علي القانون، والقاء نشيد الصباح، والقاء نشرة الأخبار، لم أنسي يوما فقرة هل تعلم ثم طابور الانصراف. كنّا نقف في الطابور أطفال بريئة وأمامنا المدرسين العظماء، نبدوا أبرياء بزي بسيط جدا ولكن بداخلنا ثورة كامنة للإقبال علي التعلم يخرجه في وقته من يخرجه أثناء الْيَوْمَ الدراسي أو في الأيام التالية. و

كما كانت تحرص المدرسة علي أدارة مسابقات بيننا ومدارس أخري سواء في حرم مدرستنا أو حرم المدارس الأخرى وكانت هذه المسابقات تمتل لنا مناسبات رائعة للتعرف علي طلاب آخرين بثقافة ورؤية مختلفة وبالفعل كنّا نسعد جدا بهم ونتعلم منهم حتي لو فزنا في المسابقة.

