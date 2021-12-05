بفستان أنيق.. أروى جودة تخطف الأنظار بانوثتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بدأ توافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء قبل حفل ختام الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وظهرت الفنانة اروى جودة ، فى الصور بإطلالة مثيرة و انيقة مرتدية فستان باللون الكحلى المطرز بالذهب من منصفةالصدر، وهو ما جعل اطلالتها مثيرة كشفت عن جمالها واناقتها وكشف عن وزنها المثالى .





وتركت شعرها على طريقة الويفى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الوات النود والرموشالسوداء وأحمر شفاه باللون البينك.





حفل ختام مهرجان القاهرة

وقررت إدارة مهرجان القاهرة، عرض الفيلم الذى سيفوز بجائزة بالهرم الذهبي بمسرح النافورة بعد انتهاء حفل الختام.





وكشف مصدر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تحضير المهرجان لمفاجأتين في حفل الختام.

وقال المصدر لموقع صدى البلد: " مفاجأة حفل الختام سيكون حضور الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز والفنان رشوانتوفيق وسيكون لهما دورا في توزيع الجوائز".

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