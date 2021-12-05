فاكسيرا: مصر لم تسجل أي حالات بـ أوميكرون واللقاحات آمنة وفعالة |فيديو

مصر ستصدر اللقاحات للدول العربية بعد الانتهاء من الاكتفاء الذاتي"

أكدت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، عدم تسجيل البلاد أي حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" حتى الآن مصر لم تسجل أي حالات من حالات المتحور الجديد "أوميكرون".

وناشدت «هبة والى» على قناة ETC، مساء اليوم الأحد، الشعب المصري بضرورة الاستمرار في الحصول على اللقاحات لأنها آمنة وفعالة، وتخضع لرقابة صارمة من قبل الدولة، فالدولة لديها 80 مليون جرعة لقاح كورونا ومتاحة ومتوفرة.

وقالت «هبة والى» إننا نخضع لشروط ورقابة صارمة من هيئة الرقابة على الدواء، مضيفة ان لقاح كورونا آمن وفعال، مشيرة إلى أن فاكسيرا مكان كبير، يعود تاريخه لما يقرب من 100 عام .

وتابعت «هبة والى» : قمنا بتصنيع العديد من الامصال المضادة مثل أمصال العقرب والثعابين ، ونقوم بتصدير هذه الأمصال لبعض الدول أبرزها ليبيا والسودان، مضيفة أن الشركة تعمل لمدة 18 ساعة في اليوم، من أجل إنتاج لقاح كورونا.