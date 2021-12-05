شوقي غريب: برنامج المنتخب الأولمبي يهدف تحقيق أرقام أفضل من الجيل السابق|فيديو

قال الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، إنه تم وضع برنامج للمنتخب الأولمبي يستهدف الارتقاء به ويجعله يحقق أرقاما أفضل من الجيل السابق للمنتخب.

وتابع: “الجيل السابق فاز ببطولة إفريقيا ومنحوا وسام الجمهورية من الرئيس السيسي وهذه المرة الأولى التي يتم فيها منح فريق تحت 23 سنة الوسام والتكريم الرئاسي”.

وأضاف شوقي غريب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن " المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الجميع يسعى إلى الوصل إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن آراء كرة القدم تختلف من شخص لآخر في كل شيء.

وأوضح شوقي غريب، أن مصر الآن بها مدربين مصريين أقوياء لكننا في مرحلة رياضية قصيرة ولها استثناءات ومن الصعب أن نقوم بعمل تبديلات أو إضافات ونحن الآن الأول في المجموعة.