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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الهيئة العامة لتعليم الكبار تكشف لصدى البلد خطتها للقضاء على الأمية

مشروع محو الامية
مشروع محو الامية

 


أكد الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار أن محو الأمية هى قضية قومية هامة يجب تكاتف الجميع لحلها والقضاء عليها لأن تزايد نسبة الأمية يعتبر عقبة أمام أى تنمية لذا تولى القيادة السياسية أهمية كبيرة للقضاء على هذه المشكلة ويقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كافة سبل الدعم للقضاء على الأمية بكافة أشكالها سواء هجائية، وثقافية، وتكنولوجية، وحضارية، ووظيفية لتحقيق التنمية المستدامة بالدولة المصرية.


وكشف الدكتور عاشور عمرى خطة الهيئة للقضاء على الأمية ومرحلة تطوير المناهج مع جهات شريكة كالجمعيات الأهلية واليونسكو، لأنه بجانب تعليم القراءة والكتابة يجب العمل على التوعية بكيفية تربية الأولاد وأهمية تحديد النسل، وهناك منهج التعلم والحياة وهو يربط التعليم بحياة الدارس فالأمى إذا كان فى بيئة ريفية أو إذا كان فى بيئة صناعية لابد أن يتلاءم المنهج مع تلك البيئة، وهناك مناهج رقمية، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون ومبادرات من خلال خطط استراتيجية مجدولة لكل منها أهداف محددة تهدف القضاء على الأمية.


قال الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار إن ما يميز هذا العصر عن غيره في مجال تعليم الكبار هو العمل بروح الفريق من خلال عقد شراكات فاعلة، وبروتوكولات تعاون مشترك مع كافة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الحكومية منها والخاصة ووقوفاً بجانب المتحررين والمتحررات اقترح بأنه سوف يخاطب الجامعات المصرية، والمجلس الأعلى للجامعات بتقديم منح تعليمية مجانية لهم ؛ من أجل مواصلة تعليمهم، وتعلمهم، وتحقيق أحلامهم.
 
أشار  رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار خلال تصريحاته لـ صدى البلد  إلى فوز مصر بجائزة اليونسكو(كنفشيوس) للعام 2021م في مجال محو الأمية عن تجربة  الهيئة الرائدة والمتميزة بالشراكة مع جامعة عين شمس، وأن هذا الفوز  أتى تتويجًا للتوجهات السياسية باستثمار طاقات الشباب، ولا سيما شباب الجامعات للتصدي لقضية الأمية، والجهود الكبيرة التي تقودها الهيئة العامة لتعليم الكبار نحو حشد كل طاقات المجتمع.
 
أكد  الدكتور عاشور العمري أن الهيئة العامة لتعليم الكبار لم تألُ جهداً، ولم تدخر وسعاً في تقديم  كل الدعم للدارسين والدارسات، حتى أنها غيرت تعليماتها وطوعت قوانينها من أجل امتحان  الدارستين (زينة - رحمة) امتحاناً الكترونياً من خلال الحاسب الآلي، والموبايل وذلك لتحقيق حلمهما ومواصلة تعليمهما.


واستعرض الدكتور عاشور العمري إنجازات الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع الجهات الشريكة وجاءت كالآتي:
معلمو هيئة تعليم الكبار 190480 دارس ناجح 
جامعات وكليات 123109 دارس ناجح 
وزارات وهيئات حكومية 46193 دارس ناجح 
القوات المسلحة 18238 دارس ناجح 
امتحانات فورية 8473 دارس ناجح 
جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني 8115 دارس ناجح
الشرطة 7095 دارس ناجح 
أحزاب سياسية 4532 دارس ناجح 
مؤسسات دينية 3631 دارس ناجح

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