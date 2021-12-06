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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نوستالجيا| سيارات ألمانية تألقت في الشوارع المصرية .. صور

سيارات المانية تألقت
سيارات المانية تألقت في الشوارع المصرية

استطاع الصانع الألماني أن يقدم باقة من اقوى الطرازات المتنوعة، والتي أحدثت حالة فريدة داخل الأسواق العالمية وخاصة الشارع المصري، حيث تمكنت بعض الإصدارات التي تحمل علامات تجارية لأكبر مصنعي السيارات الألمانية، من خلق حالة فريدة داخل الاذهان.

 

وربما يرجع ذلك إلى التصميم الهيكلي الخاص بهذه الإصدارات، أو ربما يتعلق بالتجهيزات الداخلية لكل نسخة، أو من خلال الألقاب التي اشتهرت بها منذ انطلاقها، ولكن تبقى كلمة السر هي الصانع الألماني المخضرم.

 

سيارات المانية تألقت في الشوارع المصرية

 

من منا يستطيع ان ينسى أو تسقط من مخيلته السيارة "بيتل" صاحبة اشهر تصميم عبر التاريخ، والتي لقبت بالخنفساء الألمانية، حيث تمتعت هذه النسخة بشهرة عالمية إلى ذلك الوقت، لما تحمله من تصميم فريد ولقب مميز، وأيضا تاريخ عريق نسبة إلى انطلاقتها الأولى والتي كانت في العام 1938.

ويبدو أن موديلات الهاتشباك كان لها دور كبير وراء العلامة التجارية فولكس فاجن، حيث تمكنت عائلة جولف وخاصة النسخة GLOF1  وقرينتها الأعلى تجهيز GOLF2 من فرض سيطرتها الواسعة وخاصة وسط جمهور الشباب، بل أصبحت ايقونة حقيقية بين محبي هذه الفئة من السيارات.

ولكن تمكنت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية من الدفع بالعديد من الطرازات القوية، والتي حصلت على أسماء رنانة داخل الشارع المصري، ومنها التمساحة صاحبة اشهر تصميم وسط عائلة مرسيدس، إلى جانب الشبح والتي كانت احد السيارات الأكثر فخامة، بالإضافة إلى موديلات أخرى أحدثت ضجة كبيرة.

ولاشك ان العملاق البافاري استطاع أيضا ان يعزز من تواجده عبر باقة من السيارات القوية مثل النسخة BMW E36 صاحبة المصابيح الحادة، والتي جذبت قلوب فئة كبيرة من الشباب، بالإضافة إلى السيارة الأشهر وهي 316 التي اكتسبت لقب "الدبانة".

الصانع الألماني الشارع المصري السيارات الألمانية سيارات ألمانية بيتل الهاتشباك GLOF1 مرسيدس BMW

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