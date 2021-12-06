عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تأخير سنة الفجر إلى بعد صلاة الصبح احتياطا لِلتأكد من دخول الوقت

حكم تأخير سنة الفجر
حكم تأخير سنة الفجر

ما حكم تأخير سُنةَ الفجرِ إلى بعد صلاة الصُّبح احتياطًا لِلتأكد مِن دُخُول الوقت .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إن لا يجوز تأخير سنة الفجر إلى ما بعد صلاة الفريضة؛ بدعوى عدم صحة توقيت صلاة الصبح؛ فالتوقيتُ الحاليُّ لصلاة الفجر صحيحٌ يَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية.

وأضافت:  ودعوى الخطأ في ذلك دعوى باطلة وغير قائمة على علم شرعيٍّ أو كونيٍّ صحيح؛ فهي صادرة عن غير المتخصصين، وفيها تجاوز لأهل الذكر وأولي العلم، وتفريقٌ لاجتماع المسلمين على ما ارتضاه الله لهم من الأخذ بما قال بصحته العلماء والمتخصصون، فلا يجوز القول بذلك ولا نشره في الناس، ولا ينبغي إثارةُ أمثالِ هذه المسائلِ إلَّا في الدوائر العِـلميةِ المتخصصة.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أداء صلاة سنة الفجر الفائتة بعد الفريضة؟

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال، بأنه يجوز للإنسان الذى فاتته سنة الفجر القبلية أن يصليها بعد صلاة الصبح، لما ورد عن أن النبى أنه صلى سنة الفجر القبلية بعد أداء الفريضة.

حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس متعمدًا

قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الله سبحانه وتعالى رفع التكليف عن ثلاثة هي: النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق.

وأوضح «وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك ردًا على سؤال: ما حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس متعمدًا ؟ أن الشخص الذي يتعمد ترك صلاة الفجر وأدائها في وقتها؛ يأثم لذلك وعليه التوبة إلى الله.

وأضاف أن الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب المادية والأسباب النفسية التي تعينه على أداء صلاة الفجر، مشيرًا إلى أن من الاستعداد المادي: ضبط المنبه أو الاتفاق مع أي أحد آخر يذكره بها أو يتصل على الهاتف لإيقاظه.

وتابع أن من الاستعداد النفسي للاستيقاظ لصلاة الفجر تعلق النفس بأداء صلاة الفجر والقراءة عن فضلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى الصبح في جماعة، فكأنما قام الليل كله»، مضيفًا أن العبد عليه أن يلجأ إلى الله ويدعوه لأنه سبحانه صاحب التوفيق.

حكم من يصلي الفجر بعد طلوع الشمس
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن صلاة المسلم للصبح بعد شروق الشمس تعد قضاءًا وليست حاضرة.
 

حكم تأخير س نة الفجر دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس متعمد ا حكم من يصلي الفجر بعد طلوع الشمس

ترشيحاتنا

مسافر عبر الزمن يحذر البشرية.. موعدان مهمان سيصدمان العالم خلال أيام

أبرزها سد النهضة والمشروعات الكبرى.. تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ.. ووزير الري: لدى مصر مرونة خلال مراحل التفاوض المختلفة.. وندعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا

التعليم توضح ضوابط عقد امتحانات رابعة إبتدائي لـ تلاميذ الدمج

بقوة القانون.. للزوجة حق الطلاق إذا لم ينفق عليها زوجها

تعرف على جدول أعمال مجلس الأهلي في اجتماعه الأول

تصميم هجومي .. تويوتا تبدأ الإنتاج التجاري لـ "تندرا 2022"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

مدارس القاهرة تستعد لـ تطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبرار جوي والقضاء على بؤرة إرهابية.. ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 6"‎‎

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور النجوم على الريد كاربت| شاهد

فيديو

فيديو جراف.. كيف ظهر عمر كمال بعد تحقيق نقابة الموسيقيين معه ..تفاصيل

سقوط في الوحل.. نصائح للآباء لحماية الأبناء من الشذوذ

توقعات الأبراج 2022.. مفاجأة لبرج الثور الأكثر حظا وتحذير للعذراء

فيديو جراف.. فطير ومش وعسل.. كيف استقبل أهالي الأقصر السفير الكندي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ