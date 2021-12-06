"باكية".. منال حسني: وجود الرئيس والحديث أمامه فرصة كبيرة لإيصال معاناتنا للناس.. فيديو

قالت الطفلة بسملة إحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف ، أنها تريد ركوب الطائرة حتى تطير مثل العصافير والملائكة ، مؤكدة إنها ستكون لأول مرة تركب طائرة ولا اعرف سأكون متخوفة أم لا .

ومن جانبها أضافت منال حسني إحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف خلال لقائها في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولي المصرية " ، أنا قدمت اليوم أمام الرئيس في الاحتفالية وتحدثت لأننا كثيرين ونعاني من ظروف واحدة وليس هناك أحد شعر بظروفنا، وحديثي في الاحتفالية كان شيء مهم لإيصال فكرة إيصال كيفية التعامل معنا للناس مؤكدة إن التنمر علينا يمنعنا من الوصول إلي أهدافنا.

وفي ذلك الصدد أوضحت هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية ، إنها لا تعرف لماذا تبنت قضية الحروق خصوصا انه لم يمر أحد من الأقرباء مني بهذا الموقف ، مؤكدة أن مصر بها أكثر من نصف مليون حالة حروق في مصر سنويا .قائلا وهي باكية " الحمد الله أن مجهودي اتشاف .