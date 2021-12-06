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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| عندما جمعت سيارة بيجو هذا العدد من الممثلين في مشهد واحد.. فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى بحلبة جدة لـ فورمولا 1

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، تضمنت أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في العناوين التالية:

 

آه من حواء.. حكاية سيارتين شهيرتين ظهرتا مع رشدى أباظة |صور

" تلزم خدمة يا باشا .. باشا ده ايه يا افندي شايفني قدامك بشنب يا نباهتك يا أخي هو البنطلون ميلبسهوش غير الرجالة "، انه الصراع الأبدي بين الرجل والمرأة، هي تريد أن تثبت جدارتها في جميع الأعمال التي يقوم بها الرجال حتى لو كان إصلاح سيارتها بنفسها دون التدخل من أي رجل لمساعدتها، وهو لا يعترف بدورها المجتمعي وأن عُش الزوجية هو الأولى بها، دائرة مغلقة ازلية ندور بها ولا نعرف متى حتمًا ستكون نهايتها، ولكن الفيلم الكلاسيكي الكوميدي " آه من حواء " لخص هذه المعركة بخفة ظل دنجوان السينما رشدي أباظة وفاتنة الفن لبنى عبد العزيز.

 

مرشح لـ"جينيس".. أول رياضي يحاول الإبحار بموتوسيكل 6 كيلو في النيل |تفاصيل

قال الكابتن حسام فؤاد شيكو، أول رياضي مصري يحاول دخول موسوعة "جينيس" بقطع أطول مسافة على مياه النيل، إن “محاولتي هي الأولى من رياضي مصري لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، فى الإبحار على مياه النيل باستخدام موتوسيكل معدل ومجهز”.

 

شاهد .. فعاليات مهرجان اكتشاف المواهب فى دريفتات السيارات

أقيم مهرجان اكتشاف المواهب فى دريفتات السيارات الاول فى مصر بدورته الخامسة ، والذى لاقى اهتمام كبير من قبل الشباب محبى عالم السيارات لحضوره وايضا المشاركة فى فاعلياته .

 

أصغر 5 سيارات داخل السوق الإماراتي موديل 2021 ..صور

تتعدد الإصدارات الخاصة بكل علامة تجارية بين موديلات 2021، ومنها السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الكبيرة ومتوسطة الحجم، إلى جانب فئة السيدان والكروس اوفر، وايضا فئة الهاتشباك، والتي يتواجد منها الكثير من الطرازات ذات الحجم الصغير، حيث تلاقي نسبة كبيرة من الإقبال بين محبي هذه الفئة.

 

بعد منافسة قوية .. لويس هاميلتون يحصد جائزة السعودية الكبرى "فورمولا1"

استطاع المتسابق العالمي لويس هاميلتون قائد فريق مرسيدس أن يحقق انتصارًا غاليًا، خلال فعاليات جائزة السعودية الكبرى "فورمولا1"، والتي تقام في مدينة جدة خلال الفترة بين 3 ديسمبر و 5 ديسمير من هذا العام.

 

خاص.. شاهد فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى بحلبة جدة لـ فورمولا 1

انطلقت اليوم على حلبة كورنيش جدة منافسات الجولة 21 من سباق جائزة السعودية الكبرى STC لـ الفورمولا 1، الذي يندرج تحت برنامج “جودة الحياة”، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بمشاركة 20 متسابقاً يمثلون 10 فرق.

 

أفواه و أرانب.. عندما جمعت سيارة بيجو هذا العدد من الممثلين في مشهد واحد

"وتوتة توتة توتة ولا تخلص الحدوتة .. دي بتبدأ من جديد .. مادام في كل جانب أفواه على أرانب وبياكلوا من حديد".. أزمة ظل الشعب المصري يعاني منها لأعوام طويلة، وهي أزمة عدم تحديد النسل التي كانت بمثابة مصيبة كبرى تهدد المجتمع، إلى أن كثرت الحملات التوعوية الكبرى الخاصة بهذه المشكلة، والتي كان من بينها دور الفن في محاولة إيصال مدى خطورة هذه الأزمة على أطفالنا ومجتمعنا والتي لخصتها أحداثفيلم "أفواه و أرانب ".

أسعار ومواصفات السيارات اخبار السيارات حسام فؤاد شيكو مهرجان اكتشاف المواهب سباق جائزة السعودية

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