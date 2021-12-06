السوشيال ميديا.. هاشتاج "السيسي جابر الخواطر" يتصدر تريند تويتر.. وعمر كمال يعلن ارتباطه بـ شيماء المغربي

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
مصطفى شعبان عن مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف": ليا الشرف
من النوبة.. أسما شريف منير تتألق في أحدث إطلالة.. شاهد
شاهد.. عمرو دياب من داخل الطائرة في طريقه إلى السعودية
دبلة الخطوبة.. عمر كمال يعلن ارتباطه بـ شيماء المغربي.. شاهد
أحمد حسن سفيرا لمنظمة العمل الدولية لعام 2022
صابرين تعلق علي صور ذوي الهمم مع الرئيس السيسي: ربنا يجبر بخاطرك
كريم محمود عبدالعزيز يعلن موعد طرح فيلم من أجل زيكو بدور العرض
عقب احتفاليه قادرون باختلاف.. هاشتاج "السيسي جابر الخواطر" يتصدر تريند تويتر
نظرة الرئيس كلها أبوة..أول تعليق من دنيا سمير غانم علي مشاركتها بـ"قادرون باختلاف"
محمد ممدوح يعلق على جائزة أحسن ممثل عن دوره بفيلم «أبو صدام»