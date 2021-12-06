تجديد حبس قاتل الطفلة جنى 15 يوماً في حلوان

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بقتل طفلة والقاها بمنطقة مساكن الاقتصادية بحلوان.

وكان قسم شرطة حلوان تلقي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة داخل جوال بمنطقة مساكن الاقتصادية بحلوان.

وكشفت التحريات، أن المتهم بائع في محل عطارة" 31 سنة " ودائم التواجد في المنطقة، وأنه وراء الواقعة وقام بإلقاء الضحية أمام منزل بالمنطقة عقب ارتكاب الواقعة.

ومن خلال فحص البلاغ تم الكشف عن خيوط الجريمة ، وتم العثورعلى جثة الطفلة تدعى جني "6 سنوات" بها آثار تعذيب وضرب في أنحاء متفرقة من جسدها .

كما كشفت الكاميرات الموجودة بمسرح الجريمة عن شابا يحمل جوالا خلال سيره بأحد المناطق القريبة من مكان حدوث الجريمة، تم تحديد هويته وضبطه، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.