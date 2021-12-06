نيفين القباج تكشف تفاصيل إجراءات الوزارة لتنفيذ الـ 5 حزم التي طالب الرئيس السيسي بها.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن الوزارة بها لجنة تنفيذية وزارية تضم 20 وزارة يشرف عليها رئيس الوزراء ستعمل علي تنفيذ الـ 5 حزم التي طالب الرئيس السيسي بتنفدها اليوم .

وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى المصرية ، أن المجتمع المدني له باع كبير جدا في تقديم الخدمات في مجال الإعاقة ، مؤكدة أن احتفالية اليوم بها مصارحة لم تحدث من قبل بالإضافة إلى دعم من كافة المؤسسات .

وأوضحت نيفين القباج ، إن القضايا الحقوقية أصبحت تأخذ مكانتها بشكل كبير لافتة ألي أن قادرون باختلاف لهم مطالب كثيرة وهذا بسبب حرمانهم لسنوات طويلة ، ونعمل علي تأهيل الأمهات التي يوجد لديهم أطفال من ذوي الهمم من أجل التعامل مع تحدياتهم .

وتابعت نيفين القباج ، إن الرئيس وجه إلي زيادة عدد الرائدات إلى 20 ألف رائدة هدفهم تقديم المساعدات إلي الأمهات من أجل أطفالهم ومن اجل صحتهم المستقبلية ، وهذا يساعد على حل الكثير من المشكلات الإعاقة مبكرا قبل أن تتفاقم .