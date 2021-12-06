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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة السعودية تصدر آخر تحديث لمعايير حالة "محصن" للقادمين للمملكة

السعودية
السعودية

 

صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه تيسيراً على القادمين للمملكة العربية السعودية بغرض الزيارة أو الحج والعمرة ، والمحافظة على صحة وسلامة المواطن السعودي والمقيم ، فقد أصدرت وزارة الصحة السعودية تحديث تعريف معايير حالة "محصن" للقادمين لغرض الزيارة ، أو الحج والعمرة ، أعتباراً من ( 1 ) ديسمبر 2021 كل من تم تطعيمه باللقاحات الآتية ( ساينو فارم -- ساينو فاك -- كوفاكسين ) جرعتين ، وكذلك أعتباراً من الأول من يناير 2022 كل من أخذ لقاح كورونا ( سبوتنك - v ) جرعتان ، بالإضافة إلى اللقاحات التي تم أعتمادها سابقاً من لقاحات فايزر -- موديرنا -- أسترازينيكا ) جرعتين ، ولقاح جانسن جرعة واحدة بعد مضي (14) يوم من الحصول على الجرعة .
يسمح بدخوله المملكة مع حجر صحي مؤسسي لمدة (3) أيام ، بشرط عمل مسحة (PCR) تكون نتيجتها سلبية  قبل قدومه المملكة ب (72) ساعة وكذلك مسحة تكون نتيجتها سلبية بعد (48) ساعة من الوصول إلى المملكة ..

الاتحاد العام للمصريين السعودية الحج والعمرة وزارة الصحة السعودية وزارة الصحة محصن

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