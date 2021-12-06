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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يطلق اسم الراحل أدهم السلحدار على الملعب الفرعي.. ويصرف معاشا شهريا لأسرته

مجلس إدارة الاسماعيلي
مجلس إدارة الاسماعيلي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي بشكل رسمي صرف معاشا شهريا لأسرة الراحل أدهم السلحدار نجم ومدرب الفريق سابقا .

جاء ذلك من أجل تدعيم ومساندة أسرة أحد أبناء جيل ٩٠ العظيم والذي لم يبخل بأى نقطة عرق من أجل الفريق سواء حينما كان لاعبا أو بعدما أصبح مدربا.

كما قرر مجلس الإدارة إطلاق أسم الراحل على الملعب الفرعى رقم “٢” بمقر النادى وذلك تخليدا لذاكره التى ستظل نبراسا لكل محب وعاشق للفريق الأصفر.

ويؤكد مجلس الإدارة أن الإسماعيلي لا يستطيع التأخر عن تلبية نداء المساعدة لأحد أبرز من ارتدوا القميص الأصفر وكان مثالا يحتذى به في الرجولة والقتال في الملعب من أجل الفريق.

الجدير بالذكر أن أسرة الراحل قد تواجدت مساء اليوم في سرادق العزاء الذي أقيم،حيث تلقت واجب العزاء من كوكبة كبيرة نجوم الكرة المصرية بجانب وفود من كافة الأندية في مشهد مهيب.

مجلس إدارة الإسماعيلي يحيي الكومي أدهم السلحدار الاسماعيلي نجوم الكرة المصرية

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