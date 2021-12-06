يحيى الكومي: ننتظر رد الخطيب بشأن انتقال بعض لاعبي الأهلي إلى الإسماعيلي

أكد يحيى الكومي، رئيس نادي الإسماعيلي، أنه يأمل في الحصول على موافقة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لمنحه عدد من لاعبي فريق الكرة إذا كان ليس في حاجة إلى خدماتهم.

وقال الكومي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:"نرغب في الحصول على خدمات عدد من لاعبي الأهلي الذي لا يحتاجهم خلال الفترة المقبلة وستكون خطوة رائعة وتحدثنا في ذلك الأمر بشكل مباشر لأول مرة".

وأضاف:" طلبت من خالد مرتجي أن يسمح لنا الأهلي بالحصول على بعض لاعبي الفريق وقال لي انه سيتحدث مع الخطيب في هذا الأمر".

وتابع:" هناك فكرة اخرى أن نقيم مباراة ودية بين الأهلي والإسماعيلي من اجل تحسين العلاقات، ونسعى لأن تكون العلاقات مع الأهلي والزمالك وجميع الأندية".

وأتم تصريحاته:" سنجدد عقود عماد حمدي وشكري نجيب، نثق في خوان براون والمدرب سيحقق نتائج ايجابية خلال الفترة المقبلة".