محافظ جنوب سيناء يناقش موقف الإسكان الاجتماعي.. ويؤكد الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة

ناقش محافظ جنوب سيناء خالد فودة، مساء أمس الأحد، موقف الإسكان الاجتماعي والوحدات السكنية ونسب تحصيل الأقساط، وذلك بعد عرض رئيس كل مدينة موقف مدينته من التحصيل والمتأخرات.



جاء ذلك خلال ترؤس محافظ جنوب سيناء، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، بحضور السكرتير العام للمحافظة أيمن الشريف، والسكرتير العام المساعد أحمد الإسكندراني، ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.



وأكد المحافظ متابعته الشخصية لهذا الأمر من أجل الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة.



كما تمت مناقشة القرارات الصادرة بخصوص الإسكان الإداري، مع تكليف السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بحل كافة المشاكل الخاصة بالمواطنين، وإعطاء الأولوية للحالات الخاصة وذوي الهمم.



كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة، ومنها تفعيل لجان الحجز الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين عن تسديد الإيجارات أو الأقساط طرف المستغلين لتلك الوحدات.

