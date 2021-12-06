قوافل ثقافية للمناطق المتضررة من السيول بأسوان

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقامة بالتعاون مع فرع ثقافة أسوان، في تنفيذ برنامج القوفل الثقافية بالمناطق المتضررة من السيول بأسوان فى إطار تخفيف المعاناة وإدخال البهجة والسرور على الأسر المتضررة من السيول، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.



وقالت نجوى أحمد سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان، أنه يتم حاليا، تنظيم قافلة ثقافية بمناطق وقرى العلاقي وغرب أسوان للمتضررين من السيول، تتضمن عدد من الورش الفنية والمشغولات اليدوية، ورشة السيراميك ورشة "والرسم الحر" .



وأضافت أن برنامج القافلة الثقافية، انطلق اليوم بحفل فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة أحمد واصف والتي قدمت رقصات "فرح الشرقية، الساقين، الحاوية، الفلاحى، البدوى، الحصان".، وأيضاً عروض لفرقة اسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم وشعبان حسين، والتى قدمت مجموعة من التبلوهات الاسوانية والنوبية " التاتا، الاراجيد، الكف، النجراشاد، فقرات غنائية للفنان عمر مصطفى".



وأوضحت مدير عام فرع ثقافة أسوان، أن برنامج القوافل الثقافية، تقام تحت إشراف الدكتورة حنان موسي رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث والفنان احمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية .



يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ومحافظ أسوان اشرف عطيه، قاما مساء أمس السبت، بافتتاح مكتبة حى السلام بمنطقة العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان والمخصصة لمتضرري السيول بأسوان، فى إطار ادخال البهجة والسرور علي الأسر المتضررة.

م م ر