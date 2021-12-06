جمال الشريف: أداء الحكام في كأس العرب حتى الآن «جيد».. والبطولة «بروفة» لمونديال 2022.. فيديو

قال جمال الشريف، الخبير التحكيمي، إن مستوى الحكام المشاركين في بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في كأس العرب، يعتبر جيدًا على الرغم من بعض الأخطاء الحاضرة بالبطولة، مشيرًا إلى ضرورة تواجد تقنية خط المرمى.

وأضاف جمال الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن البطولة عبارة عن بروفة لقطر قبل استضافة كأس العالم 2022، فضلًا عن أنها تجربة جيدة للحكام قبل المونديال، لتحسين الأداء وتجهيزهم للمحفل العالمي المنظر.

واستكمل تصريحاته، أن هذه البطولة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي لا يقبل بتبني بطولة على مستوى منطقة، وبالتالي تبنيه هذه البطولة، يعتبر أن العرب نالوا اعترافًا حقيقيًا من «فيفا»، فضلًا عن أنها بطولة تجهز قطر لاستضافة المونديال.

وواصل الخبير التحكيمي، أن التحكيم بدون حماية لا يوفر له أجواء إيجابية لإدارة مهامه بالشكل الأمثل، مشددًا أن الحكام يمارس عليهم ضغوط عديدة من مختلف الجهات سواء إعلاميًا أو جماهيريًا وغيرهم، وبالتالي نجاحهم يحتاج للدعم.

وتابع «عُرض عليّ الحصول على رشوة خلال مباراة بين منتخبين عربيين في تصفيات كأس العالم، وتعاملت وقتها بشكل احترافي ومسؤول لم أشعرهم خلالها ارتكابهم مخالفة كبيرة، وأرفض تمامًا التجاوز للقانون أو التجاوز لشخصي بأي موقف يمس هيبتي التحكيمية».

واختتم جمال الشريف «اللقطة الجدلية في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، بشأن أحقية الأخير لركلة جزاء خلال المباراة، أرى أن حكم المباراة كان موفقًا في عدم احتسابها، لأن عملية الجذب من القميص غير مؤثرة على عكس جذبه من جزء من جسده، فضلًا عن أن اللاعب ومنافسه حركتهما في اتجاه واحد، وبالتالي أنا أؤيد قرار الحكم بعدم احتسابه ركلة جزاء».