عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال الشريف: أداء الحكام في كأس العرب حتى الآن «جيد».. والبطولة «بروفة» لمونديال 2022.. فيديو

كأس العرب
كأس العرب

قال جمال الشريف، الخبير التحكيمي، إن مستوى الحكام المشاركين في بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في كأس العرب، يعتبر جيدًا على الرغم من بعض الأخطاء الحاضرة بالبطولة، مشيرًا إلى ضرورة تواجد تقنية خط المرمى.

وأضاف جمال الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن البطولة عبارة عن بروفة لقطر قبل استضافة كأس العالم 2022، فضلًا عن أنها تجربة جيدة للحكام قبل المونديال، لتحسين الأداء وتجهيزهم للمحفل العالمي المنظر.

واستكمل تصريحاته، أن هذه البطولة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي لا يقبل بتبني بطولة على مستوى منطقة، وبالتالي تبنيه هذه البطولة، يعتبر أن العرب نالوا اعترافًا حقيقيًا من «فيفا»، فضلًا عن أنها بطولة تجهز قطر لاستضافة المونديال.

وواصل الخبير التحكيمي، أن التحكيم بدون حماية لا يوفر له أجواء إيجابية لإدارة مهامه بالشكل الأمثل، مشددًا أن الحكام يمارس عليهم ضغوط عديدة من مختلف الجهات سواء إعلاميًا أو جماهيريًا وغيرهم، وبالتالي نجاحهم يحتاج للدعم.

وتابع «عُرض عليّ الحصول على رشوة خلال مباراة بين منتخبين عربيين في تصفيات كأس العالم، وتعاملت وقتها بشكل احترافي ومسؤول لم أشعرهم خلالها ارتكابهم مخالفة كبيرة، وأرفض تمامًا التجاوز للقانون أو التجاوز لشخصي بأي موقف يمس هيبتي التحكيمية».

واختتم جمال الشريف «اللقطة الجدلية في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، بشأن أحقية الأخير لركلة جزاء خلال المباراة، أرى أن حكم المباراة كان موفقًا في عدم احتسابها، لأن عملية الجذب من القميص غير مؤثرة على عكس جذبه من جزء من جسده، فضلًا عن أن اللاعب ومنافسه حركتهما في اتجاه واحد، وبالتالي أنا أؤيد قرار الحكم بعدم احتسابه ركلة جزاء».

جمال الشريف بطولة كأس العرب كأس العالم 2022 الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريدمي Redmi 10 نسخة 2022

50 دعاء بعد صلاة الفجر للرزق والفرج وقضاء الحوائج والزواج.. اغتنمها

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 6- 12- 2021

لمزيد من الفخامة.. رولز رويس فانتوم موديل 2021 في السوق العماني |صور

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 6-12-2021

"قالتلي العصايا أطول منك".. بطلة قصار القامة تحكي موقف مؤثر مع مُعلمتها| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

أحمد موسي يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور النجوم على الريد كاربت| شاهد

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

فيديو

فيديو جراف.. فطير ومش وعسل.. كيف استقبل أهالي الأقصر السفير الكندي

مشاهد إنسانية.. ماذا قال الرئيس لأصحاب الهمم في احتفالية قادرون باختلاف؟

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ