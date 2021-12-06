ريهام سعيد تنشر فيديو لها من السعودية.. وتعلق: الرياض الجميلة

نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو لها من الرياض عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت ريهام سعيد “ الرياض الجميلة ”.

كانت الإعلامية ريهام سعيد، على خلاف مع الراقصة سما المصري وقدمت ضدها دعوى قضائية تتهمها بالسب والقذف، بالإضافة إلى التهم الأخرى المنسوبة إليها، إلى أن فاجئتنا ريهام سعيد بتنازلها عن قضيتها ضد سما المصري.

يذكر أن سما المصري حصلت على حكم براءة في فبراير الماضي، من تهمة سبّ ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها.



سما المصري، راقصة أثارت حولها الجدل فترة طويلة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، بأفعالها التي رآها الكثيرون غريبة، والآخرون يرونها ساخرة، لكن الأغلب انتقدها على تصرفاتها على الشاشة سواء التليفزيون أو اليوتيوب و «سوشيال ميديا».