عشق بالنسبالي.. بطل ألعاب قوى من ذوي الهمم يطلب دخول النادي الأهلي| فيديو

طلب محمود أحمد، بطل الجمهورية في ألعاب القوى من ذوي الهمم، ومقدم احتفالية "قادرون باختلاف" اليوم، على الهواء من الكابتن محمود الخطيب أن يضمه لـ نادي الأهلي، قائلاً: " انا دخلت نادي الزمالك، ولكن نفسي اني أدخل نادي الأهلي من زمان .. لأن الأهلي عشق بالنسبالي، وبطلب ده من كابتن محمود الخطيب وأتمنى أنه يوافق".

وأضاف محمود أحمد خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية" سي بي سي"، قائلاً: "النادي ده كان بيتي التاني، وكنت بحوش عشان أجيب ملابس التدريب، والجزمة والتيشرتات".

وأكمل بطل الجمهورية في ألعاب القوى من ذوي الهمم، قائلاً: "والدتي كانت ساعات بتساعدني بفلوس عشان أجيب جزمة، لأن الجزم كانت غالية عن باقي الملابس".

وعلق محمود أحمد على تقديمه اليوم لـ احتفالية "قادرون باختلاف"، قائلاً: "اللي انتوا شوفتوه انهاردة ده تعب 3 سنين .. انا مبتدأ وجديد في المجال بس أنا في خلال الـ 3 سنوات دول عملت حاجات فيه ناس متعرفش تعملها .. وده بفضل الله".