مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين 6 - 12 - 2021 العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مباراة تونس ضد الإمارات فى كأس العرب، بجانب لقاء إيفرتون ضد أرسنال المحترف ضمن صفوفه محترفنا المصري محمد النني فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة



تونس X الإمارات – الساعة الخامسة مساء على قناة 1 beIN Sports HD

سوريا X موريتانيا – الساعة الخامسة مساء على قناة 2 beIN Sports HD

قطر X العراق – الساعة التاسعة مساء على قناة 1 beIN Sports HD

عمان X البحرين – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون X آرسنال – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي X أتلتيك بيلباو – الساعة العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي X أودينيزي – الساعة السابعة والنصف مساء

كالياري X تورينو – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور X يني ملطية سبور – الساعة السابعة مساء

جوزتبه X جازينتاب – الساعة السابعة مساء