"النهاردة الحلم اتحقق".. والدة مكة عصام: من صغرها تحلم بلقاء الرئيس السيسي

قالت والدة مكة عصام، من أصحاب الهمم، إن ابنتها كانت تحلم بلقاء الرئيس السيسي، معقبة: " من صغرها وهي بتقولي أنا هقابله، وأنا كنت بقولها انتي بتحلمي حلم كبير، ولكن هي كانت مصممة على كلامها".

وأضاقت والدة مكة عصام خلال لقائها مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية" سي بي سي"، قائلة: "لما جالنا دعوة حضور احتفالية قادرون باختلاف اليوم، أنا بقيت بقول سبحان الله، الحلم اتحقق .. امنياتهم منهم لربنا علطول".

وتابعت والدة مكة عصام قائلة: "كل أمهات أصحاب الهمم الموجودة في قادرون باختلاف، روحهم المعنوية انهارة كانت في السما .. لأن الرئيس السيسي ساعدنا كتير وساعد أولادنا ان يبقى ليهم دور في البلد".

وواصلت: "بقى ليهم ألعاب ودورات، وبقوا ياخدوا ميداليات وبطولات، وكمان يشتغلوا في مؤسسات الدولة، وبقى ليهم كيان".

وأكملت والدة مكة عصام: “الرئيس السيسي جعل مصر كلها تنظر لأولادها نظرة أُخرى، حيث عمل نقلة تانية لكل أصحاب الهمم .. وخلانا فعلاً قادرون باختلاف .. لأن كل حالة أصبح لها موهبة”.