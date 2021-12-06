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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محامي سيف الإسلام القذافي يصدر بيانا جديدا بشأن الانتخابات

سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي

أعلن خالد الزاندي، محامي سيف الإسلام القذافي، اليوم الإثنين، أن موكله سيتواصل مع الناخبين عقب العودة إلى الانتخابات.

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ليبيا.. محكمة سبها تلزم المفوضية العليا بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى الانتخابات

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محكمة ليبية تقبل طعنا من سيف الإسلام القذافي وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية

 

وقال في بيان له نشرته "روسيا اليوم" إن سيف الإسلام القذافي  استوفى كافة المصوغات القانونية اللازمة لقبول ملف ترشحه وإنهاء كافة مراحل الطعون الانتخابية التي انتهت بإلزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمترشحين لمنصب رئيس الدولة.

وأضاف: "لذلك فإننا نؤكد وننوه من اليوم فصاعدا على أن تواصل موكلي سوف يكون مباشرة مع الشعب الليبي أما عن طريق لقاءات مباشرة مع شخصيات ليبية أو خلال حديث مباشر للشعب الليبي".

وتابع أنه يوجد  عدة صفحات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي تدعي أنها تمثل موكله.

وشدد في البيان على أن موكله لا تمثله أي قناة فضائية أو منصة إعلامية بغض النظر عن توجهها السياسي، وأن الممثل القانوني له هو المحامي خالد محمد الزائدي باعتباره محاميه الشخصي ومحامي الحملة الانتخابية.

 

روسيا المفوضية الوطنية العليا سيف الإسلام القذافي الحملة الانتخابية ليبيا

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