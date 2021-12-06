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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: بايدن قد يعلن مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية في بكين

جو بايدن والرئيس
جو بايدن والرئيس الصيني

نقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية عن مصدر قوله إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبا مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية في بكين.

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وقال المصدر إنه سيرافق ذلك غياب تام للمسؤولين الأمريكيين عن الأولمبياد. وتعتقد الإدارة أن مثل هذا القرار، سيرسل رسالة واضحة إلى الصين، دون أن يحرم الرياضيين الأمريكيين من فرصة المشاركة في المنافسات.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه المقاطعة، في هذا الأسبوع.

وكان بايدن قد أعلن عن رفضه للرد على العديد من أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بعد، على طلب مراسل "تاس"، التعليق على هذا الموضوع.

 

وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس الأمريكي الخارجية الأمريكية للألعاب الأولمبية في بكين جو بايدن

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