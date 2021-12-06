نشرة المرأة.. تخلصي من وزنك الزائد دون حرمان ونوع مهمل من الفواكه يخلصك من عيوب بشرتك

نشر موقع صدى البلد أخبارا مهمة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي:

إذا كنت ممن يكتسبون الكثير من الوزن طوال فترة الشتاء بسبب حاجتك لتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية فهل زاد وزنك كثيرا ..إليك خطة رجيم ستخلصك من الكيلوجرامات الزائدة التى اكتسبتينها بأقل مجهود برجيم فعال يخلصك من الدهون التى تراكمت طوال فصل الشتاء ويحول جسمك الى ماكينة لحرق الدهون فى 7 أيام يقدمه موقع بولد سكاى الهندي.

أفضل وصفات المشمش للبشرة يمكن أن تجدها الكثر من السيدات بسهولة ومن رفوف مطبخها فهي تعزز نسبة الكولاجين وتجعل البشرة أكثر شبابًا وإشراقًا كما يساعد على ترطيب الجسم نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعه الابراج ومتابعة الأبراج والفلك واكتشاف ما يخبئه برجك .

وإليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 6- 12 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

برج القوس من الأبراج النارية النارية ، التي تتسم بشخصية قوية وشجاعة فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.

وتختلف درجة تواجد تلك الصفات من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد.