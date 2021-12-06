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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون.. واليابان تؤكد ثالث حالة

كوريا الجنوبية تسجل
كوريا الجنوبية تسجل 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون.. وا

سجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون ليرتفع إجمالي حالات الإصابة به إلى 24 حالة.


وفي السياق نفسه قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي " كيم بو-كيوم" إن كوريا الجنوبية ستركز على احتواء متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا حتى نهاية هذا العام حيث بدأت البلاد في فرض إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي لمكافحة كورونا وسط تزايد حصيلة الإصابات اليومية بكورونا.


وأكد كيم -حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب- أن تهديد متحور أوميكرون أصبح واضحا، رغم أنه لا أحد يملك فهما واضحا له، إلا أن ما يبدو مؤكدا هو أنه شديد العدوى.


ودعا رئيس الوزراء إلى إجراء فحوصات الحجر الصحي الشاملة على الوافدين من الخارج أثناء إجراء تتبع سريع للمخالطين للمصابين بمتحور أوميكرون.


في السياق ذاته، أعلن مصدر حكومي ياباني تأكيد ثالث حالة إصابة بمتغير أوميكرون من فيروس كورونا المستجد.
وقال المصدر -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ اليوم- إنه تم رصد إصابة رجل كان قد سافر إلى إيطاليا بمتغير أوميكرون، موضحا أن الرجل دخل اليابان عبر مطار هانيدا في العاصمة طوكيو.

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