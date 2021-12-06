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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" تفحص 4 ملايين طالب |فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، تقريرا عن مبادرة الكشف المبكر عن " الأنيميا والسمنة والتقزم ".

وجاء في التقرير أن المبادرة فحصت 4 ملايين طلاب على مستوى مدارس مصر ، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام الدراسي الحالي .

وأوضح التقرير أن المبادرة أستهدفت 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية ، وتستمر المبادرة حتى نهاية السنة الدراسية . 

أعلنت وزارة  الصحة والسكان، فحص 6 ملايين و450 ألفاً 535 طالبا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية

توك شو مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم صباح الخير يا مصر الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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