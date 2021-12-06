مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" تفحص 4 ملايين طالب |فيديو

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، تقريرا عن مبادرة الكشف المبكر عن " الأنيميا والسمنة والتقزم ".

وجاء في التقرير أن المبادرة فحصت 4 ملايين طلاب على مستوى مدارس مصر ، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام الدراسي الحالي .

وأوضح التقرير أن المبادرة أستهدفت 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية ، وتستمر المبادرة حتى نهاية السنة الدراسية .

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 6 ملايين و450 ألفاً 535 طالبا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية