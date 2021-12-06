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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. تبون يكلف سفير الجزائر في الرباط بمهمة جديدة

صدى البلد

عين عبد الحميد عبداوي، السفير السابق للجزائر بالمغرب، مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية وفق “اليوم 24″، بتعيين عبد الحميد عبداوي مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وشغل عبداوي منصب سفير الجزائر بالعاصمة الرباط قبل قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

واستدعت الجزائر، في يوليو الفائت سفيرها لدى المملكة المغربية، بسبب ما أسمته ” ”غياب صدى إيجابي بشأن التوضيحات حول  التصريحات الخطيرة  لسفيرها بنيويورك”.

وبعد ذلك، اتخذت الجزائر قرارات تصعيدية، تجاه المغرب منها غلق مجالها الجوي أمام  الطيران المغربي، بالإضافة إلى إعلان عدم تجديد عقد توريد الغاز نحو المغرب.

 

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الجزائر وزارة الخارجية وزارة الشؤون الخارجية الخارجية الدبلوماسية

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