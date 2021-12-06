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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة : بدء صرف العلاج مجانا للطلاب المصابين بـ فيروس "سي"

بدء صرف العلاج مجانا
بدء صرف العلاج مجانا للطلاب المصابين بفيروس سي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 439 ألف و406 طالب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ انطلاقها يوم  21 من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي، لافتاً إلى أن المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ محافظة القاهرة حيث تم فحص 48 ألف طالب، تليها محافظة الجيزة 37 ألف طالب، ثم محافظة البحيرة 33 ألف طالب، ثم محافظة المنيا 29 ألف طالب.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 415 فريق طبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكد "ضاحي" إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وبدء صرف العلاج بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "سي" من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى الـ 27 محافظة فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.

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