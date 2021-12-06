والد الطفل "عمر علاء الدسوقي": السيسي حطنا في حتة مكناش نحلم بيها |فيديو

وجه علاء الدسوقي ، والد الطفل عمر علاء الدسوقي بطل في ألعاب القوى من ذوي الهمم ، الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلا : " حطنا في حتة مكناش نحلم بيها ".

وأضاف علاء الدسوقي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " : " عمر ابني بقاله 10 سنين بيلعب ألعاب قوى والإضاءة اللي اتعملت عليه محصلتش قبل كده .. لو شكرت الرئيس من هنا لأخر عمري مش هوافيه حقه لأنه إدانا حجات عمرنا مكنا نحلم بيها ".

وأوضح أن ابنه أستطاع أن يرفع اسم مصر في بطولة ألعاب القوى بأستراليا ، وتحقيق رقما عالميا في المسابقة ، متابعا :" مش قادر أوصف شعوري تجاه الرئيس السيسي " .

ووجه الشكر لـ الدكتور " أمل مبدى " ، قائلا : " بنعتبرها والدة الأطفال دول وهي الأم الراعية لأبنائنا " .