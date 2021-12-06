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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد الطفل "عمر علاء الدسوقي": السيسي حطنا في حتة مكناش نحلم بيها |فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه علاء الدسوقي ، والد الطفل عمر علاء الدسوقي بطل في ألعاب القوى من ذوي الهمم ، الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلا : " حطنا في حتة مكناش نحلم بيها ".

وأضاف علاء الدسوقي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " : " عمر ابني بقاله 10 سنين بيلعب ألعاب قوى والإضاءة اللي اتعملت عليه محصلتش قبل كده .. لو شكرت الرئيس من هنا لأخر عمري مش هوافيه حقه لأنه إدانا حجات عمرنا مكنا نحلم بيها ".

وأوضح أن ابنه أستطاع أن يرفع اسم مصر في بطولة ألعاب القوى بأستراليا ، وتحقيق رقما عالميا في المسابقة ، متابعا :" مش قادر أوصف شعوري تجاه الرئيس السيسي " .

ووجه الشكر لـ الدكتور " أمل مبدى " ، قائلا : " بنعتبرها والدة الأطفال دول وهي الأم الراعية لأبنائنا "  . 

والد الطفل عمر علاء الدسوقي الرئيس السيسي احتفالية قادرون باختلاف توك شو علاء الدسوقي

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