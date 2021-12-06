مذيعة "صباح الخير يا مصر" لـ "عبد الرحمن": أكثر شخصية تأثرت بها في الاحتفالية والدتك | فيديو

ردت المذيعة " جومانا مراد " ، مقدمة برنامج " صباح الخير يا مصر " ، على سؤال " عبد الرحمن عرام " عن أكثر شخصية تأثرت بها في احتفالية " قادرون باختلاف " ، قائلة : " ووالدتك وأسر قادرون باختلاف " .

وأشاد مذيعي برنامج " صباح الخير يا مصر " " محمد الشاذلي " ، و " جومانا ماهر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، بأداء الشاب عبد الرحمن " من ذوي الهمم ، في أول تجربة له كمذيع " في البرنامج " .

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي والدة الشاب عبد الرحمن ، الذي كتبت شعرا خاصا لإلقائه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي .