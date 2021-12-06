منى إبراهيم والدة زياد عبد السلام: كانت أمنيتنا وحلمنا نبقى قدام سيادة الرئيس

تحدثت منى إبراهيم والدة زياد عبد السلام، بطل من ذوي الهمم، عن مشاركة نجلها أمس بإحتفالية قادرون باختلاف، قائلة: “زياد نفسه من زمان أنه يقف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأضافت مني إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن وقوفه أمام الرئيس السيسي أمس كان حلما بالنسبة له ولهم، موضحة: “كنت بعيط فعلا وكلنا كنا مبسوطين”.

وتابعت أن نجلها ومن وهو صغير ويحب الإنشاد والموسيقى فى نفس الوقت، لافتة إلى أن عائلته قامت بمساندته، معقبة: “هم دول اللي منورين حياتنا وهو البركة بالنسبة لنا ومفيش كسوف منه ولا حاجة”.

وفي سياق أخر، أدى الشاب زياد عبد السلام ، من ذوى الهمم أغنية أمام الرئيس السيسى بقيادة المايسترو عمر خيرت .

وعبر الرئيس السيسى عن سعادته، معقبا: " صوتك جميل يا زياد ومبروك يا حبيبى شكرا " .



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد ، احتفالية قادرون باختلاف لذوى الهمم والقدرات الخاصة .