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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بالنسكافية والقهوة والشاي.. إسراء تبدع في رسم لوحة تضم 30 معلما سياحيا

إسراء حسنين تبدع
إسراء حسنين تبدع في رسم لوحة تضم 30 معلم سياحي

رغبت في تطويع موهبتها الفنية في إبراز المعالم السياحية المصرية فقررت إسراء حسنين تحدي نفسها ورسم 30 معلم سياحي في لوحة واحدة صغيرة المقاس. 

وقالت «إسراء» لموقع «صدى البلد» إن الهدف من رسمتها هو إبراز جمال المعالم السياحية لمصر التي تشهد على عراقة تاريخها وتساهم في تنشيط سياحتها. 

إسراء حسنين

وأوضحت الفنانة الشابة أن الرسمة تضم معالم مصرية في كل المحافظات من الصعيد حتي الوجه البحري، تشمل: «معبد الكرنك، ممر الكباش، قلعة قايتباي، هرم سقارة، كوبري استانلي، فنار الإسكندرية القديمة، تمثال مينا موحد القطريين، معبد الفيلة، برج القاهرة». 

وتابعت إسراء حسنين: «كذلك معبد حتشبسوت، الدير البحري، تمثال نفيرتيتي، معبد أبو سمبل، مآذن مسجد شرم الشيخ مسلة طريق الكباش، الأهرامات، وأبو الهول، مبني وازرة الخارجية، مبني الإذاعة والتليفزيون، قلعه محمد علي، برج الساعة، مسجد السلطان حسن، فندق الماسة، تمثال نهضة مصر، مسلة التحرير، مسجد الفتاح العليم، كنيسة الميلاد، المتحف الكبير، تمثال حورس، منارة بورسعيد، مسجد الأزهر الشريف». 

لوحة إسراء

«أسبوع واحد» كانت هذه هي المدة التي استغرقتها إسراء في لوحتها السياحية لافتةً إلى أنها استخدمت فيها النسكافيه البلاك والقهوة والشاي واللون الذهبي الذي يستخدم في تزيين الحلويات. 

أما عن الصعوبات التي واجهتها في لوحتها التي نالت إعجاب الآلاف من متابعي منصات التواصل، فأشارت إلى الوقت الضيق الذي حددته لنفسها، وعدم ثبات النسكافية على الورق، حيث أنه معرض للذوبان بشكل مفاجىء. 

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