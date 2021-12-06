شاهد| كيف تحمى هاتفك من التجسس؟.. نصائح من خبير في الأمن الرقمي

عرضت فضائية العربية، ببرنامج صباح العربية، تقريراً عن التطبيقات التى تستخدم للتجسس، بشكل غير مباشر لتسجيل المحادثات وكل شئ على حسابك.

ونصح "إدوارد سنودن" مستخدمي الهواتف حول العالم بإزالة الكاميرا من هاتفك الذكي بالإضافة إلى المايكروفون المدمج، إذا أردت أن تكون في مأمن عن التجسس من التطبيقات المختلفة.



وسنودن، الخبير في الأمن الرقمي والموظف الشهير السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكية، لم يكن يبالغ أو يمزح عبر هذه الكلمات، وإنما ظهر في مقابلة مع قناة Vice وهو يقوم بالفعل بإزالة الكاميرا والمايكروفون من أحد الهواتف، كنموذج عملي لما يصفه من خطورة الهواتف الذكية طوال الوقت على خصوصية مستخدميها.



وسنودن يرى أن التطبيقات المختلفة التي تعمل على الهاتف، يمكنها تهديد خصوصية المستخدم، وربما تصبح أداة للتجسس عليه دون أن يدري، لذا فهو ينصح باستخدام الميكروفون الخارجي الملحق بالسماعات لإجراء المكالمات المختلفة، وذلك بعد إزالة المايكروفون المدمج بالهاتف.



وكان تقرير في الأمن الرقمي نشرته صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية تحدث عن إمكانية تطبيق "فيس بوك" الاستماع لمحادثات مستخدمي الهاتف دون دراية منهم، وهو ما حذر منه التقرير.



ويعد "سنودن" واحدا من أشهر الخبراء الأمنيين عالميا، ويعيش في روسيا حاليا هربا من الملاحقة القانونية، إذ يعتبر مدانا في نظر السلطات الأمريكية، بعد إدانته من القضاء الأمريكي بتهم إفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وذلك إثر تسريبه عددا من الوثائق الخاصة بوكالة الأمن القومي في 2013، والتي حصلت عليها صحيفتا "جارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأمريكية.