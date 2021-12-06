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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنظمة العربية للطيران تعقد اجتماع لجنة البيئة بحضور 10 دول

صورة من اجتماع المنظمة
صورة من اجتماع المنظمة العريية

عقدت المنظمة العربية للطيران المدني الاجتماع الحادي والعشرين للجنة البيئة عبر المناظرة المرئية، بمشاركة 17 خبير يمثلون 10 دولة من أعضاء المنظمة، وذلك يومي 29 و30 نوفمبر 2021.

واستهل المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، كلمته الافتتاحية للاجتماع بدعوة المشاركين لإيلاء أهمية قصوى لتنسيق وتوحيد المواقف بين الدول العربية من خلال تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في ظل استمرار التحديات التي تواجهها الدول وشركات الطيران في المنطقة العربية المتمثلة في الإجراءات المتخذة من بعض الدول أو التكتلات الإقليمية المتعلقة بتجارة الانبعاث والقوانين حول الطيران والتغيّر المناخي.

كما دعا المشاركين إلى نهج مقاربة تشاركية خلال المحافل الدولية استعدادا وخاصة الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي في أكتوبر 2022.

وعلاقة بمداولات المشاركين خلال الدورة الحادية والعشرين للجنة، تدارس المشاركين المستجدات بالمنطقة العربية فيما يتعلق بتطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني الدولي "كورسيا" خلال سنة 2020، وكذلك خلال المرحلة 2021-2023، واعداد الخطط الوطنية لخفض انبعاثات الكربون، ومستجدات اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران المدني (CAEP) بالايكاو.

كما تداولت اللجنة خلال هذا الاجتماع المستجدات والإجراءات المتعلقة بحماية البيئة في مجال الطيران المدني في المنطقة العربية. فتطرق الحضور إلى عرض مخرجات الفريق المكلف بالتحضير للمنتدى العربي الأول لحماية البيئة في صناعة الطيران، وإعداد خطة العمل لتنفيذ التوصيات الواردة في ورقة العمل المقدمة للجمعية العامة المتعلقة بالتحديات المستقبلية التي تواجه الدول العربية في مجال حماية البيئة.

بالإضافة إلى اعتماد الأنشطة المنظمة العربية للطيران المدني لسنة 2022.

 

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