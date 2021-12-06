يخص موظفيها .. قرار جديد من أشرف صبحي في وزارة الرياضة

أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراراً يتضمن إنشاء مكتب من بعض العاملين بالوزارة المتخصصين تحت مسمى "فن إدارة الحياة" ، وذلك بهدف تقييم البرامج والأنشطة المختلفة للتوعية بشأن طرق التفكير الإيجابي بين الموظفين بالوزارة والهيئات التابعة لها والشباب من مختلف المحافظات المصرية.



ويهدف المكتب إلى تنفيذ حزمة من الأنشطه والمحاضرات وورش العمل التدريبية المتخصصة ترتكز على صقل الإمكانات الخاصة بالازدهار المهني والشخصى والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة فضلاً عن تعلم كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل وإدارة التوتر والقلق وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعى الأكاديمية والوظيفية .



وذلك بغرض تعظيم الاستفادة من أوقات العمل أو الدراسة فضلاً عن ضمان جودة الخدمة المقدمة والفاعلية والاستجابة وتطوير مهارات الاستماع وتحسين العلاقات الوظيفية والشخصية وغيرها من الأهداف المعنية بتحسين بيئة العمل والدراسة والحياة العملية بوجه عام.



ومن المقرر أن يعلن المكتب خلال الأيام المقبلة عن الأنشطة والمشروعات والبرامج التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة والفئات المستهدفة سواء من العاملين بالوزارة أو الهيئات التابعة أو العاملين بالاتحادات الرياضية وكذلك التجمعات الشبابية في جميع المحافظات وفقاً للجدول الزمنى الذى يتم الإعلان عنه.



وسوف يتيح المكتب خدماته لجميع الهيئات التي ترغب في تلقي تلك الخدمات التدريبية من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.



وتضمن تشكيل المكتب كل من السادة نيرفانا مصطفى وهاجر صبحى وعمرو وحيد وعماد حمدى وأحمد محمد وأشرف محمود.