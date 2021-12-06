التعليم: نظام التعليم الجديد بمختلف المراحل لا يتضمن أي نماذج استرشاديه

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لإعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد للعام الدراسي الحالي 2021/2022، مُشددةً على أن نظام التعليم الجديد بمختلف المراحل الدراسية لا يتضمن أي نماذج استرشادية للامتحانات، حيث يعتمد بالأساس على التعلم واكتساب المهارات وليس الحفظ أو التلقين، مُشيرةً إلى أن الامتحانات الشهرية التي يتم عقدها للطلاب، وكذلك الأنشطة داخل الكتب المدرسية الجديدة، تعد بمثابة أمثلة لتدريب الطلاب على طرق التقييم.



وفي سياق متصل، تم بدء عقد امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي وفقًا للجدول الزمني يوم 5 ديسمبر الجاري، ويغطي الاختبار ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021وفق خطة توزيع المناهج، على أن تتولى الإدارة التعليمية وضع الاختبار للمدارس في المواد الأساسية، (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم)، حيث تم وضع الأسئلة من جانب الوزارة، بينما باقي المواد تضعها المدرسة، ويتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.



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