رئيس الجودو يوجه بتشكيل لجنة لنشر رياضة ذوي الهمم في المحافظات

وجه مرزوق محمد علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، بتشكيل لجنة تختص بنشر الجودو والأيكيدو والسومو لذوي الهمم والقدرات الخاصة، في جميع محافظات الجمهورية.



وقال مرزوق، إن القرار جاء تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتوجهات الدولة بالاهتمام بكل فئات المجتمع وتقديم يد العون في كل المجالات.



وقال مرزوق إن اللجنة سيوكل إليها عدد من المهام، أبرزها تنظيم بطولات وسيمنارات ودورات تدريبية لذوي الهمم والقدرات الخاصة وتوسيع دائرة الانتشار لنشاطات الاتحاد المختلفة.



وكانت انتخابات اتحاد الجودو قد أسفرت عن فوز مرزوق محمد بمقعد الرئيس بعد الحصول على 21 صوتا، وسط منافسة قوية على كل المقاعد.

