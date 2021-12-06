أخبار التعليم.. مدارس القاهرة تستعد لـ تطعيم الطلاب ضد كورونا.. وخبير يشيد بتطبيق مادة "احترام الآخر" بعد لقاء الرئيس مع ذوي الهمم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مدارس القاهرة تستعد لـ تطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا

تلقت مدارس محافظة القاهرة ، تعليمات رسمية بضرورة الاستعداد لـ تطعيم طلاب الفئة العمرية من 12 سنة فأكثر بـ لقاح كورونا.

هيئة جودة التعليم: اعتمدنا 755 معهدا أزهريا حتى الآن

تفقدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جود التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أعمال زيارة اعتماد معهد البعوث الإسلامية بمدينة نصر والذي يضم طلاب من 40 دولة حول العالم.

وزير التعليم العالي :100 مليون جنيه لزيادة إنتاجية محصول القمح

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، في أسبوع التعليم العالي السابع، ومؤتمر المنتدى الإقليمي للجامعات لبناء القدرات في الزراعة، والذي تستضيفه دولة بنين افتراضيًّا؛ لبحث تطوير التعليم الفني والتقني، وتعزيز دور التعليم العالي والتكنولوجيا والابتكار في التحول الزراعي في إفريقيا؛ لخدمة تحديات الغذاء العالمي، والتنمية الاقتصادية المستدامة في إفريقيا، بمشاركة عدد من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الإفريقية.

رئيس جامعة عين شمس يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع كوريا الجنوبية

شهد أ.د.محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون في مجال البحث العلمي، مع دولة كوريا الجنوبية الصديقة، بحضور السيد/ جينكوان هيون، كبير أمناء مكتبة الجمعية الوطنية، بدرجة نائب وزير بدولة كوريا الجنوبية، والوفد المرافق لسيادته المكون من وفد من المكتبة الكورية والسفارة الكورية بالقاهرة، وأ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، أ.د.شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الآكاديمي بالجامعة، وأعضاء هيئة تدريس قسم اللغة الكورية بكلية الألسن جامعة عين شمس.

بعد لقاء الرئيس بذوي الهمم.. خبير تعليم يشيد بتطبيق مادة احترام الآخر

قال الطفل مهند عماد من أصحاب الهمم المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف"، وصاحب فكرة تدريس مادة "احترام الآخر"، في المناهج، إنه سعيد باستجابة الرئيس السيسي وتطبيق تدريس المادة في المناهج، مؤكدا أنه إحساس رائع لا يمكن وصفه.

خبير تعليم يكشف لـ"صدى البلد" أبرز الإرشادات بمادة احترام الآخر للأطراف المحيطة

طلب الطفل "مهند" سابقًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال، في شهر ديسمبر الماضي، بتدريس مادة احترام الآخر، ووجه الرئيس وزارة التربية والتعليم بالعمل على تطبيق المقترح.