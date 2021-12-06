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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية: السمنة أحد أسباب الإصابة بالسرطان

دعاء سهيل خبيرة التغذية
دعاء سهيل خبيرة التغذية

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن نصف الشعب المصرى يعانى من زيادة الوزن، وهو ما يتسبب في تعرضهم لأمراض مزمنة كثيرة.

 

وأضافت خبيرة التغذية، خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية مى البحيري، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن السرطان أحد أسبابه زيادة الوزن أيضاً، لذلك ندرس جيداً ما يعانى منه المريض صحياً ونفسياً لمساعدته على فقدان الوزن، مؤكدة أن كل حالة لها طريقة تعامل خاصة بها.

 

ولفتت خبيرة التغذية، إلى أن السمنة من الممكن أن تصاحبها أمراض أخرى، لذلك يجب أن يكون الطبيب المعالج لحالة السمنة درس جيدا حالة المريض لإعطائه جرعات الأدوية الخاصة به لإنقاص وزنه.

 

وأكدت دعاء سهيل، أنه لا يوجد كورس غذائي واحد يصلح لعلاج كل الفئات والأعمار من مرضى السمنة، فمن يعاني من مرض القلب أو كسل في الغدة الدرقية لا يمكن أن يُعالج من خلال مكمل غذائي واحد.

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