البورصة تغلق على أداء متباين في ختام تعاملات الإثنين

أغلقت البورصة المصرية على تباين في مؤشراتها بنهاية تعاملات اليوم، الاثنين، ليصعد مؤشرها القيادي إلي EGX30 عند 11.514.87 نقطة بنمو 1%.



وانخفض مؤشر EGX100 عند مستوى 3.210.27 نقطة بمعدل 0.31%، بينما هوى مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 0.52% مسجلا 2.197.18 نقطة.



وصعد مؤشر EGX50 بمعدل 0.74% عند النقطة 2.078.15 .



بلغت جملة رأس المال السوقي للبورصة 732.3 مليار جنيه، بحجم تداول داخل المقصورة بقيمة 3.15 مليار جنيه علي مستوي 210 شركة شملت 72.35 ألف عملية متداولة علي 611.43 مليون ورقة مالية.



ووصلت تداولات البورصة خارج المقصورة على 25 شركة بقيمة 20.8 مليون جنيه و 4.27 مليون ورقة مالية شملت 210 عملية.



وبلغت تداولات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 13.98 مليون ورقة مالية بقيمة 7.701 مليون جنيه لـ 18 شركة علي مستوي 861 عملية.

