أخبار الفن .. شيرين رضا تهاجم عائلة الطفل الباكي : يرضي مين؟ .. ومغامرة محمد ممدوح لأجل " أبو صدام" .. وفنانة في مرمى السخرية

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية:

حلت المنتجة التونسية الشهيرة درة بوشوشة ضيفة في ندوة بموقع "صدى البلد" للحديث عن أعمالها العالمية المرشحة للعديد من الجوائز، والتي كان آخرها فيلم غدوة الذي عرض ضمن فعاليات الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وذهبت جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبريسي)، لفيلم "غُدوة - Tomorrow"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية.

عبرت الفنانة شيرين رضا ، عن غضبها تجاه حالة الطفل محمود عبد الرحيم 14 سنة ، المعروف إعلامياً باسم الطفل الباكى ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع توتير .

وقالت شيرين رضا : يرضي مين اللي بيحصل ده؟ ، مش كل الناس مؤهلة تخلف ، لأن دي النتيجة، طرد الطفل لإرضاء الزوج الجديد، يارب يبقي في عقاب شديد علي هذه العائلة عديمة الإنسانية.. أنا آسفة يا ابني إن مفيش أي رحمة في قلوب أقرب الناس إليك".

أكدت الفنانة بلقيس أنها قامت بإرسال رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب عبر رقهما الخاص، إلا أنها شاهدتها ولم ترد عليها.

وتابعت بلقيس في تصريح لبرنامج et بالعربي: حق شيرين ألا ترد على هاتفها حالياً، فلابد أن تركز مع نفسها تلك الفترة، لأنها حياتها الخاصة في النهاية .

تتجه الأنظار بعد ساعات لمدينة جدة والتي تستضيف فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وسط حضور فني وإعلامي كبير.

وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء المشاركين في لجان تحكيم دورته الافتتاحية والتي ستقام من 6-15 ديسمبر المقبل.

بعد فوره بجائزة افضل ممثل عن فيلم أبو صدام من مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 43 ، كشف الفنان محمد ممدوح عن التحضيرات الى دوره.

أكد محمد ممدوح فى تصريحات مصورة لـ موقع صدى البلد ، انه قام بتعلم سواقة التريلا من أجل أداء شخصية أبو صدام ، مؤكداً ان الأمر لم يكن سهلاً خاصة وانه لا يحب القيادة بشكل عام.

تعرضت الفنانة ليلى عبد الله إلى السخرية من قبل بعض مستخدمى موقع التغريدات الشهير “تويتر” وذلك بعد نشرها فيديو خلال الساعات الماضية .

وجاء تعليق ليلى عبد الله فى الفيديو بعد حضورها فعاليات سباقات " فورمولا 1 “ ، حيث قالت : ” الحلبة بنيت في ثمانية أشهر، والمكان هذا كان كله صحراء، لكن بنوها وحفروا وحطوا بحر”.