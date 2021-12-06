خبطه في راسه وابتسم.. محمد حماقي في موقف محرج على مسرح جدة

وقع المطرب محمد حماقي في موقف محرج اثناء احيائه حفله الغنائي على مسرج جدة بالمملكة العربية السعودية وبالرغم من ذلك الا ان الجمهور اشاد باخلاقه وحسنتصرفه الذي استقبله بابتسامة .

موقف محرج للمطرب محمد حماقي على المسرح

تعرض النجم محمد حماقى لموقف محرج مع أحد الجمهور الذين حضروا حفله الأخير الذي أقيم أمس الجمعة في افتتاح النسخة الأولى من سباق" جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1ا بجدة.

وتفاجأ محمد حماقي أثناء غنائه على المسرح بسقوط هاتف محمول على رأسه، بعد أن ألقى به معجب بدون قصد حيث كان يرغب في التقاط صورة به، ليظهر على وجه حماقي بعد من علامات الصدمة بسبب تلك الحركة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.