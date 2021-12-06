مناشدة عاجلة من مصلحة الضرائب للمواطنين بشأن عدم تلقي الفواتير.. فيديو

قال طلعت عيد السلام، المدير العام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إنه من الضروري اتباع الضوابط القانونية عند مزاولة المهن الحرة، وتلك الضوابط هي ضرورة أن يكون صاحب المهنة الحرة حاصلا على مؤهل عالي، وأن يكون حاصلا على تدريب جيد يمكنه من تقديم خدمة جيدة للجمهور.

ونصح طلعت عبد السلام، خلال استضافته ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية دينا رامز، المواطنين من ضرورة الحصول على فتورة مقابل السلعة التي يحصل عليها من أصحاب تلك المهن الحرة، مضيفا أن الفاتورة إثبات على أن المواطن اشتري سلعة بمواصفات معينة من شركة محددة حتى وإن كانت خدمة من طبيب أو مهندس.

وأوضح عبد السلام، أن أصحاب المهن الحرة لا يفضلون منح الايصالات أو الفواتير، حتى لا يتم إضافتها في إقرارهم الضريبي، أو بإضافتها بقيمة أقل من المدفوعة لهم.

وتابع: “لازم نكون حريصين على الحصول على إيصالات بقيمة الأتعاب.. مصلحة الضرائب تقوم بمراجعة مستمرة مع أصحاب المهن الحرة لمكافحة التهرب”.

