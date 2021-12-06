جاهزون قوة.. محمد الشناوي: مباراة مصر والجزائر نهائي مبكر لكأس العرب

أكد محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر الأول لكرة القدم أن مواجهة الجزائر غدا تعد نهائي مبكر لكأس العرب .



وقال محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الجزائر: مباراة منتخب مصر أمام الجزائر ستكون نهائيا مبكرا، المنتخب جاهز لخوض اللقاء.

وأضاف:" ظهرنا بشكل جيد خلال مباراتي لبنان والسودان وبإذن الله سنقدم الأفضل خلال مواجهة الجزائر، ولا بد أن نلتزم بتعليمات المدير الفني ، نعرف منتخب الجزائر جيدًا وستكون مباراة قوية.



ويشهد الوقت الحالى، تركيزا كبيرا من قبل الجميع داخل المنتخب الوطنى من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن خلال مواجهة الجزائر خاصةوأن المباراة تقام أمام واحد من أفضل وأقوى المنتخبات العربية فى الوقت الحالى على الإطلاق ، وهو ما يعد فرصة جيدة لظهور الفراعنة بشكل قوى وكسب ثقة الجماهير قبل المرحلة المهمة المقبلة والتى سيخوض المنتخب خلالها منافسات الأمم الإفريقية والمباراة النهائية الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم والمقرر إقامتها خلال شهر مارس المقبل.

ونفدت التذاكر الخاصة بمباراة مصر والجزائر بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية ، والتى من المقرر أن تشهد حضور 40 ألف مشجع من قبل البلدين ، وهو ما يشير إلى أن الوطن العربي أصبح على مباراة فنية من العيار الثقيل بين المنتخبين الكبيرين مصر والجزائر .

ويدخل منتخب مصر مباراة الجزائر غدا برصيد 6 نقاط متقاسما صدارة المجموعة من محاربي الصحراء وهو ما يزي من سخونة المباراة فى ظل رغبة كل منتخب إلى الفوز بها والانفراد بالصدارة.