استدعاء 4 نجوم من سيراميكا كليوباترا لـ "المنتخب الأولمبي"

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة الكابتن شوقي غريب، ٤ لاعبين من صفوف سيراميكا كليوباترا للانضمام لمعسكر ديسمبر الحالي.

وتلقى نادي سيراميكا كليوباترا، فاكسا من المنتخب الأولمبي يستدعي فيه الرباعي، علي الجابري حارس المرمى، ومصطفى ميسي وجمال سعيد جناحا الفريق الأيمن والأيسر، وحسام محمد لاعب خط الوسط، للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي.

ويقام معسكر المنتخب الأولمبي خلال الفترة من ٥ إلى ١٣ ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا يواصل استعداده لمواجهة الاتحاد السكندري يوم ٢٠ ديسمبر الجاري، على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.