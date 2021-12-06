حتى منتصف ديسمبر.. "الصحة" تطلق 51 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 51 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءًا من اليوم الإثنين وحتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أن أولى هذه القوافل سيتم إطلاق بمناطق مركز شباب كسفريت في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، والثامنة بذور بمركز النوبارية في محافظة البحيرة، وزاوية العوامي - الجفيرة مركز الضبعة محافظة مطروح، وهلا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ودلجا مركز دير مواس محافظة المنيا، ومركز طبي المحروسة بحي السلام ثاني محافظة القاهرة، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 7، و8 ديسمبر، في مناطق نرسا مركز طوخ محافظة القليوبية، ومنطقة الخير -ادالديت مركز شلاتين محافظة البحر الأحمر، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والقبابات بحي أطفيح محافظة الجيزة، وجحدم مركز منفلوط محافظة أسيوط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.



ولفت "عبدالغفار" إلى أنه سيتم إطلاق 12 قافلة يومي 8، و9 من الشهر نفسه في مناطق الكنيسة مركز الفشن محافظة بني سويف، وأولاد يحي الحاجر مركز دار السلام محافظة سوهاج، ونظارة سماديس مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وكفر المنازلة مركز كفر سعد محافظة دمياط، واسطنها مركز الباجور محافظة المنوفية، ووادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وعلوش محافظة مطروح، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والتلول مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، والقلمينا مركز الوقف محافظة قنا، والحكمة مركز نصر النوبة محافظة أسوان والحي الثامن مركز برج العرب محافظة الإسكندرية.

وتابع أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 9، و10 ديسمبر في مناطق الرياض مركز أبوكبير محافظة الشرقية، وحلايب بمحافظة البحر الأحمر، وعثمان بن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، إضافة إلى إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 10، و11 ديسمبر في مناطق شيوة الشرقية مركز أجا محافظة الدقهلية، ووادي الشرفا مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، والضهرة مركز فارسكور محافظة دمياط، واشناوي مركز السنطة محافظة الغربية، ونكلا مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، إضافة إلى إطلاق 9 قوافل طبية يومي 11 و12 ديسمبر في مناطق فلسطين مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وقصر الباسل مركز اطسا محافظة الفيوم، والمنشأة الكبرى مركز القوصية محافظة أسيوط، ونجع الطود مركز جرجا محافظة سوهاج، وأجهور الصغرى مركز القناطر محافظة القليوبية، والروضة مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، وكومير مركز إسنا محافظة الأقصر، وأبورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، والخير والنماء مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 12 و13 بمنطقة فطيرة مركز كوم إمبو محافظة أسوان، بجانب إطلاق 8 قوافل طبية يومي 13، و14 ديسمبر بمناطق منشأة شومان مركز جمصة محافظة الدقهلية، وأبو منقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والشيخ الشاذلي - حماصة وأبوغصن مركز مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وبلة المستجدة مركز بني مزار محافظة المنيا، ومركز طبي التجمع الأول حي القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، ومؤسسة البستان مركز الدلنجات محافظة البحيرة، ومركز شباب الهوانية- الشروق - تل ثمود مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، وبندف مركز منيا القمح محافظة الشرقية.

واختتم "طه" أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي بني عدى القبلية مركز منفلوط محافظة أسيوط، والقبابات بحي أطفيح محافظة الجيزة، وذلك في يومي 14، و15 من الشهر نفسه.