تحذير هام من كلية الآداب جامعة حلوان للطلاب الجدد

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن آخر مواعيد استلام ملفات الطلاب الجدد بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميدة الكلية.

وصرح مسؤول الشئون بكلية الآداب بأن هذا الأسبوع هو الأسبوع الأخير لاستقبال ملفات الطلاب الجدد، وذلك لوضع ارقام الجلوس ولن يسمح باستلام اى ملف بعد هذا الأسبوع.

وأضاف أنه قد تم تقديم ملفات الفرقة الاولى 2021-2022 يدوياً من خلال مكاتب شئون الطلاب بمقر الكلية وعلى الطلاب معرفة أيام حضورهم إلى الكلية، وان الكلية قامت بتخصيص أيام لطلاب كل قسم من أقسام الكلية وذلك منع التزاحم والتكدس أمام مكاتب وشبابيك شئون الطلاب بالكلية.

وقد جاءت تقسيم الأيام على النحو التالي :

الأحد 5 ديسمبر : لطلاب أقسام جغرافيا - اسباني - مكتبات - مسرح

الاثنين 6 ديسمبر: لطلاب أقسام فلسفة - اللغات الشرقية - اللغة العربية- تاريخ

الثلاثاء 7 ديسمبر : لطلاب أقسام الإعلام - لغة عبرية - علم النفس

الاربعاء 8 ديسمبر : لطلاب أقسام اللغة الألمانية - اللغة الفرنسية - اللغة الإنجليزية - اللغة الإيطالية - الاجتماع

الخميس 9 ديسمبر: لطلاب أقسام اثار - صيني

كما ناشدت الكلية والجامعة بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعرفة من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء الوقوف، والبعد عن التكدس والزحام لتلاشى حدوث أى إصابات بفيروس كورونا.