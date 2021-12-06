عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحذير هام من كلية الآداب جامعة حلوان للطلاب الجدد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن آخر مواعيد استلام ملفات الطلاب الجدد بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميدة الكلية.

وصرح مسؤول الشئون بكلية الآداب بأن هذا الأسبوع هو الأسبوع الأخير لاستقبال ملفات الطلاب الجدد، وذلك لوضع ارقام الجلوس ولن يسمح باستلام اى ملف بعد هذا الأسبوع.

جامعة حلوان تنظم ندوة لحسام هيكل ضمن فعاليات الأنشطة التثقيفية

وأضاف أنه قد تم تقديم ملفات الفرقة الاولى 2021-2022  يدوياً من خلال مكاتب شئون الطلاب بمقر الكلية وعلى الطلاب معرفة أيام حضورهم إلى الكلية، وان الكلية قامت بتخصيص أيام لطلاب كل قسم من أقسام الكلية وذلك منع التزاحم والتكدس أمام مكاتب وشبابيك شئون الطلاب بالكلية.

وقد جاءت تقسيم الأيام على النحو التالي : 
الأحد 5 ديسمبر : لطلاب أقسام جغرافيا - اسباني - مكتبات - مسرح

الاثنين 6 ديسمبر: لطلاب أقسام  فلسفة - اللغات الشرقية - اللغة العربية- تاريخ

الثلاثاء 7 ديسمبر : لطلاب أقسام الإعلام - لغة عبرية - علم النفس

الاربعاء 8 ديسمبر : لطلاب أقسام اللغة الألمانية - اللغة الفرنسية - اللغة الإنجليزية - اللغة الإيطالية - الاجتماع

الخميس 9 ديسمبر: لطلاب أقسام اثار - صيني

كما ناشدت الكلية والجامعة بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعرفة من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء الوقوف، والبعد عن التكدس والزحام لتلاشى حدوث أى إصابات بفيروس كورونا.

جامعة حلوان كلية الآداب جامعة حلوان كلية الاداب الطلاب الجدد الفرقة الاولي اخبار التعليم

ترشيحاتنا

عند اختلاف الزوجين.. دار الإفتاء توضح لمن تكون ولاية الإنجاب

بعد عرض حالته في "صالة التحرير".. "حماة الوطن" يستجيب لعلاج الطفل يوسف

قادرون باختلاف |إنسانية السيسي مع ذوي الهمم تلقى إشادة حقوقية واسعة

أزهري: صالحون جربوا قراءة سورة يس فوجدوا فيها نفعا وخيرا كثيرا

إيران.. انفجار هائل في خط أنابيب غاز جنوب طهران|فيديو

كأس العرب.. موريتانيا تهزم سوريا 2 / 1 في الوقت القاتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. كيروش يعلن عدم جاهزية أفشة لمباراة مصر والجزائر

طارق شوقي : جهود تطوير المناهج توائم متطلبات سوق العمل

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

بلاغ رسمي من محمد إمام بالتعرض للابتزاز والسرقة .. تفاصيل

انتشار أمنى مكثف .. شلل مرورى فى شوارع وكباري وسط القاهرة

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحمة خالد.. عبد الرحمن عرام أول مذيع من ذوي الهمم بدعم السيسي

في أولى تجاربه.. أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه القصير "أخويا" ..صور

علامات الحمل.. "جينيفر لورانس" تلفت الأنظار خلال عرض فيلمها Don't Look Up

صدى البلد على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر قبل ساعات من انطلاقه|شاهد

فيديو

بدءا من اليوم.. مدارس القاهرة تستعد لـ تطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا

دوللي شاهين: المصالح بتضارب.. فنانين كتير باعوني وبحترم كل الناس

كشفت عن أسباب غيابها.. دوللي شاهين: أشخاص منفسنين مني منعوني من العمل

فيديو جراف.. نجاتي يصف فنانة بـ الجريئة.. ومطربة تبعث رسالة لـ شيرين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ