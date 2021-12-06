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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : بروتوكولات التعاون تعمل على مواكبة التطور التكنولوجى

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعمل جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الدول الاجنبية و الجامعات الدولية و  العربية ، بهدف تبادل الثقافات و رفع مكانة الجامعة دوليا و تبادل الخبرات ، حرصا على تعليم الطلاب على اعلى مستوى .

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال جامعة حلوان بأن أهمية عقد بروتوكولات التعاون مع الجهات الدولية المختلفة تاتى لما تقدمه من تبادل للخبرات، وتنمية للمهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل .

وأشار إلى أن هذه البروتوكولات  تؤدى إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية و ندفعهم للأهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية  حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر جهـود الشركاء و تعظيم الفائدة لهم .

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ومن هذه البروتوكولات استقبلت جامعة حلوان برئاسة  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، نائب رئيس جامعة طشقند للدراسات الشرقية الدكتور إليور محمودوف نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجامعتين فى المجالات البحثية والعلمية المشتركة ، وبحضور  الدكتورة  منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والسادة العمداء و الدكتورة  سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، و الدكتورة  مها حسنى عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية.


وتضمن اللقاء عرض فيلم عن جامعة حلوان وتناولت من خلاله الدكتورة لبنى شهاب جوانب التميز وتخصصات الجامعة ومراكزها البحثية، تخلله تعقيب من السادة العمداء حول تخصصات الكليات وجوانب التميز بها، وأوجه التعاون المختلفة التي يمكن تعزيزها مع جامعة طشقند، ثم عرض فيلم عن جامعة طشقند للدراسات الشرقية،  واختتم اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين، في مجالات تنظيم المؤتمرات والمعارض وورش العمل والندوات والدورات القصيرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بجانب تبادل المعلومات والنشر الدولي والنشرات والمجلات العلمية، وكذلك تصميم برامج ومقررات ومناهج مشتركة، والتعاون في المشروعات البحثية، و الأنشطة التعليمية والثقافية و البرامج التدريبية  للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، و تبادل أعضاء هيئة التدريس والإداريين و الطلاب والباحثين، والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراة.

جامعة حلوان المشروعات البحثية جامعات تبادل المعلومات التدريب البرامج التدريبية الجامعات الدولية

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