اشتعال المنافسة في دوري الأكاديمية بمنطقة القاهرة

يواصل دوري الأكاديميات بمنطقة القاهرة مبارياته المشتعلة بالمنافسة القوية في فئة 2011 و 2012 ، وقد حقق فريق Montreal 2011 فوز هام في الاسبوع العاشر لبطولة اليوفي للأكاديميات على فريق بروفيشنال بنتيجة بهدف نظيف في بداية الدور الثاني ، كما حقق فريق Montreal 2012 فوزنا بثلاثية نظيفة علي فريق جونيور اكاديمي

وتم افتتاح فرع الشروق في 2018 ، تحت قيادة المدير الفني للأكاديمية محمد حسين ، ومدير الأكاديمية رامي صبحي واللذان حريصان على دعم الفريق باستمرار ، و يشيدان بأداء اللاعبين ومستواهم المتميز في المباريات

الفريقين يضم عدد مميز من اللاعبين ، والذين خاضوا دوري الأكاديميات للمنطقة قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا ، ليشاركوا بعد ذلك في دوري اكاديميات خاصة للحفاظ على المستوى البدني والفني للاعبين